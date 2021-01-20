Нафтогаз запустил новый газопровод

Газопровод построили за восемь месяцев. Фото: Facebook

Нафтогаз для увеличения ежегодной добычи газа запустил новый газопровод.

Его протяженность составила 18,8 км. Об этом говорится на странице дивизиона в Facebook.

"Обновляем наземную инфраструктуру, чтобы эффективнее добывать газ из истощенных месторождений. В январе запустили в работу новый газопровод, который объединяет два месторождения - Чутовское и Розпашнивское", - говорится в сообщении.

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Результатом работ стал дополнительная добыча 150 тыс. куб. м газа в сутки. Этого достигли благодаря перенаправлению потока газа во внутренние сети компании.

Строительство газопровода со всей необходимой инфраструктурой осуществили за восемь месяцев. Общая пропускная способность нового газопровода - 500 тыс. куб. м в сутки.

2020 Нафтогаз предоставил российскому Газпрому услуги организации транзита газа по территории Украины на $2,11 млрд. Газпром полностью оплатил эту сумму.