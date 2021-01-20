Нафтогаз запустил новый газопровод

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 135
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 495
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
2 Просмотров: 504
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 270
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 1152
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 522
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1872
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 477
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
10
4
7
5
7
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Видео
Все видео
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Интервью
1/5
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 126
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
2 Просмотров: 504
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1872
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3834
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 108
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 21:08

Нафтогаз запустил новый газопровод

  Комментировать
Нафтогаз запустил новый газопровод
Газопровод построили за восемь месяцев. Фото: Facebook

Нафтогаз для увеличения ежегодной добычи газа запустил новый газопровод.

Его протяженность составила 18,8 км. Об этом говорится на странице дивизиона в Facebook.

"Обновляем наземную инфраструктуру, чтобы эффективнее добывать газ из истощенных месторождений. В январе запустили в работу новый газопровод, который объединяет два месторождения - Чутовское и Розпашнивское", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ

Результатом работ стал дополнительная добыча 150 тыс. куб. м газа в сутки. Этого достигли благодаря перенаправлению потока газа во внутренние сети компании.

Строительство газопровода со всей необходимой инфраструктурой осуществили за восемь месяцев. Общая пропускная способность нового газопровода - 500 тыс. куб. м в сутки.

2020 Нафтогаз предоставил российскому Газпрому услуги организации транзита газа по территории Украины на $2,11 млрд. Газпром полностью оплатил эту сумму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нафтогаз запустил новый газопровод». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 17694
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 15381
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 13905
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 10665
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 10593
Политика
Министерство обороны потроллило блогершу
Министерство обороны потроллило блогершу Просмотров: 630
МВФ может ворваться терпение и Украина останется без транша - экономист о ручном регулировании цены газа
МВФ может ворваться терпение и Украина останется без транша - экономист о ручном регулировании цены газа
 1 Просмотров: 252
Мыкытася оставили под арестом
Мыкытася оставили под арестом Просмотров: 72
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве 2 Просмотров: 180
Суд изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска
Суд изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска 1 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 18873
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть