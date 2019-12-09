Нафтогаз Украины - россиянам: "Арбитражы надо исполнять"

Нафтогаз выиграл иски против Газпрома в Стокгольмском арбитраже. По его решению российская сторона должна $3 млрд за недопоставку газа для транзита. Фото: УНІАН

Нафтогаз Украины договорился с российским Газпромом "продолжать договариваться". В то же время россияне должны выполнить решение Стокгольмского арбитража.

Об этом в понедельник вечером заявил журналистам председатель украинской компании Юрий Витренко.

"О договоренности будут говорить президенты. С нашей стороны мы просто выкладывали позиции сторон и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", - сказал он.

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На вопрос "Вы стали ближе к новому газовому контракту?" Витренко ответил:

"Этот вопрос очень субъективный. Я не могу однозначно сказать. Посмотрим.

Мы посмотрим, когда продолжатся двусторонние с одной стороны переговоры. С другой стороны - трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться. И только после этого будет понятно: будет сделка или не будет".

"Мы ничего не обнуляем (по судам. - Gazeta.ua). Напротив, аргументировано объяснили, почему наша позиция, в частности о необходимости выполнения арбитражей, является законной. Решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения", - сказал руководитель Нафтогаза.

"Хозяйствующие субъекты - Нафтогаз и Газпром - должны заключить определенные контракты. То же самое должно касаться контрактов между Газпромом и оператором украинской газотранспортной системы. Но это еще предмет переговоров", - добавил Витренко.

Нынешний контракт между Газпромом и Нафтогазом на транзит газа через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Газпром хочет списали долг по решению Стокгольмского арбитража почти $ 3 млрд в пользу Нафтогаза. Украина не согласна на последнее условие. Еще $12 млрд иска украинская компания выставила перед россиянами о пересмотре тарифа на транзит. Плюс - штраф на сумму около $7 млрд. В общем претензий к России на $22 млрд.