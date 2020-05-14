Надо открыть непродовольственные рынки - Зеленский

Также президент поручил проконтролировать доплаты медикам. Фото: president.gov.ua

Непродовольственные рынки надо открывать при условии соблюдения мер безопасности. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - сказал Зеленский.

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Также президент поручил проконтролировать доплаты медикам до 300% и за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле. Для этого соответствующие больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья.

"Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это", - сказал глава государства.

Выплаты надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом за март уже осуществляют, и завершить этот процесс планируют в ближайшее время, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Президенту доложили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования коронавируса остаются Черновицкая область и город Киев.

По состоянию на утро 14 мая, в Украине зафиксированы 16 847 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 456. За последние сутки умерли 17 человек. Выздоровели за последние сутки 427 человек, в целом - 4143. Впервые за весь период эпидемии коронавируса в Украине количество выздоровлений в сутки превысило количество новых зараженных.