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понедельник, 22 марта 2021 12:24

Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
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Донецкий суд Ростовской области РФ приговорил Надежду Савченко до 22 лет заключения.
Фото: Reuters
25 мая 2016-го Надежда вернулась в Украину.
Надежда Савченко была избрана народным депутатом от "Батькивщины".
Петр Порошенко наградил Савченко званием "Герой Украины".
На внеочередных парламентских выборах в июле 2019-го Савченко набрала 8 голосов. В Раду она не прошла.

5 лет назад, 22 марта 2016-го, Донецкий суд Ростовской области РФ осудил украинскую летчицу Надежду Савченко. Ей дали 22 года заключения и штраф 30 тыс. российских рублей за якобы незаконное пересечение границы России и гибель журналистов.

В плену украинка провела 707 дней. Из них 83 голодала.

Савченко обменяли на осужденных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева. 25 мая 2016-го Надежда прилетела в Украину.
"Я хочу попросить прощения у всех матерей, чьи дети не вернулись. Я хочу вам сказать, так я не верну мертвых, но я всегда готова положить жизнь и не раз на поле боя за Украину", - сказала в аэропорту.

Там ее встречала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Чтобы освободить летчицу из плена, партия взяла ее в свой избирательный список в Верховную Раду в 2014 году первым номером. ВР делегировала депутатку в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Президент Петр Порошенко наградил пленницу званием "Герой Украины".

За два года, в декабре 2016-го, "Батькивщина" исключила Савченко из своей фракции. Объяснили, что их принципы и политические убеждения не совпадают. В апреле следующего года она стала председателем партии "Гражданская платформа Надежды Савченко".

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8 марта 2018-го правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. В его автомобиле нашли много оружия. Якобы готовил теракт в Киеве вместе с Надеждой Савченко. 22 марта, после снятия неприкосновенности, Надежду задержали. По словам Юрия Луценка, СБУ мало неопровержимые доказательства участия депутата в подготовке теракта. "Военный переворот - это абсолютно ожидаемая и правильная событие", - сказала она. После этого заявления Верховная Рада исключила ее из состава комитета национальной безопасности и обороны.

На следующий день, 23 марта 2018-го, Шевченковский районный суд Киева взял Савченко под стражу. Она снова объявила бессрочную голодовку.

На свободу Надежда вышла 16 апреля 2019-го. У нее и Рубана истек срок ареста. В СИЗО они провели 13 месяцев. Продолжить меру пресечения суд не смог.
На внеочередных выборах в июле 2019-го Савченко баллотировалась в округе №51 в Донецкой области. Там за нее проголосовало 8 избирателей. В ВР она не прошла. "Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", - написала в Facebook.

Сейчас идет сбор подписей под петицией о лишении звания Герой Украины Надежды Савченко.

С 10 сентября 2019 Надежда Савченко безработная, об этом она объявила на странице в Facebook.

Бывшая нардепка была активной гостьей на заблокированном сейчас телеканале ZIK, который связывают с депутатом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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Дата
22
марта

Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы

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