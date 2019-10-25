Надеемся, что Венецианская комиссия не пустит крымских оккупантов в ПАСЕ - Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк прокомментировала участие парламентской делегации Украины в Европейской конференции стран - членов Совета Европы

Тема украинского Крыма, в частности нарушение Российской Федерацией прав человека на аннексированной ею территории Украины была одной из главных во время участия парламентской делегации Украины во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым в Европейской конференции стран - членов Совета Европы.

Комментируя многочисленные встречи на полях этого парламентского саммита, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, в частности, отметила, что украинская сторона постоянно и последовательно обращает внимание европейских партнеров на систематическое нарушение Российской Федерацией в Крыму прав крымских татар.

По ее словам, Совет Европы и ПАСЕ должны вернуть себе влияние на национальные парламенты, которые не соблюдают высокие стандарты этих институтов, в частности на Российскую Федерацию. Совет Европы, подчеркнула Кондратюк, должен осуществлять тщательный мониторинг и жестко реагировать на нарушение прав и свобод человека, демократии, нивелирования принципов верховенства права и в самой России.

По мнению вице-спикера, санкционная политика в отношении Российской Федерации должна быть жесткой и неизменной, вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины и соблюдения ею высоких стандартов Совета Европы.

Во время встречи с президентом Венецианской Комиссии Джанни Букиккио, Кондратюк, в частности, напомнила: признавая авторитет и беспристрастность Венецианской Комиссии, Украина ожидает ее профессионального и справедливого вывода о том, что страну-агрессора в Парламентской Ассамблее Совета Европы не могут представлять псевдо- депутаты от Российской Федерации из Крыма - с нашего украинского Крыма.