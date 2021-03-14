Над Дубинским нависли черные тучи

Дубинского могут исключить из партии. Фото: УНН

Члены Киевской областной организации "Слуги народа" рассматривают вопрос об исключении Александра Дубинского из партии.

Его обвинили в действиях, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

На внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Дубинского.

"Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа, - говорится в сообщении.

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Мотовиловца назначили руководителем Киевской областной организации партии.

Нардеп Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии - Национальный совета общин. Ранее он попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа",