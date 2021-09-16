Нацсовет просит суд аннулировать лицензию телеканала "Наш"

Телеканал хотят лишить лицензии. Фото: telekritika

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию телеканала "Наш".

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Об этом сообщает Слово і Діло.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

"Национальный совет обратилась в суд на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки в котором в частности говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые распространили в эфире ООО" Наш 365 ", - говорится в сообщении .

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В течение года в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.

2 февраля 2021 президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тараса Козака и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.