Нацполиции обещают повысить зарплату уже в январе

Правоохранителям поднимут зарплату. Фото: Укринформ

В январе 2022 полицейским должны повысить зарплаты.

Первоочередно – патрульным, спецназначенцам и полицейским, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил, написал глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

"Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был чуть ли не самым чувственным для полицейских. На протяжении прошлого года мы находили возможности улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021", написал он.

Клименко заверил, что Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Следующего повышения следует ожидать в апреле

Руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат, уточнил глава Нацполиции.

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В преддверии Нового года в Запорожской области уволились 30 сотрудников. Это – 95% от всего личного состава полиции Токмака. Причин для увольнения было несколько, в частности: невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены; систематическое давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрытия преступлений; искажение фактов работы работников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.