Нацкорпус посетил "дом Зеленского"

Участники акции протеста "Остановим капитуляцию" во главе с представителями Нацкорпуса пришли к дому в Киеве, где ранее проживал президент Владимир Зеленский. Это около сотни человек.

Автор: t.me/MaksymZhorin Участники акции протеста "Остановим капитуляции" пришли к дому в Киеве, где ранее проживал президент Владимир Зеленский

Ветераны призвали президента прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте, и отказаться от капитуляционных договоренностей с врагом в отношении оккупированных территорий и подачи воды в Крым, говорится в заявлении Нацкорпуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Травмы и ожоги глаз: в схватке под ОП пострадали полицейские

Под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгли файеры. Движение на улице не перекрывали, кроме въезда в дом.

После 16-й акция Нацкорпусу завершилась. Протестующие начали расходиться в сторону метро Арсенальная.

Национальный корпус устроил митинг под Офисом президента. В 13:00 представители партии начали собираться на площади Независимости. Нацкорпус требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.