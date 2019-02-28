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четверг, 28 февраля 2019 11:25

Национальную платформу здравоохранения будет координировать Валерий Дубиль

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Национальную платформу здравоохранения будет координировать Валерий Дубиль
Народный депутат Валерий Дубиль будет координировать Национальный платформу здравоохранения, которую основали во время медицинского форума "Качественная и доступная медицина". Фото: Alexander Prokopenko

Заместитель председателя ВО "Батькивщина", народный депутат Валерий Дубиль по поручению Юлии Тимошенко будет координировать новообразованную Национальную платформу здравоохранения. Ее основание во время медицинского форума "Качественная и доступная медицина", который проходил в Киеве, инициировала лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Во время мероприятия ведущие украинские эксперты отрасли и представители медицинского экспертного сообщества определили главную задачу платформы - разработка новой Национальной стратегии здравоохранения Украины.

"Наше общее видение - ввести обязательное медицинское страхование, когда за работающих страховые взносы заплатит работодатель, за пенсионеров, безработных, нетрудоспособных и детей - государство. Так можно решить самую большую проблему отрасли - наполнить ее ресурсами", - написал Валерий Дубиль в своем Фейсбуке.

Как уверяет народный избранник, тогда каждый человек сможет бесплатно получить всю необходимую медицинскую помощь, "а не так, как сейчас - только какую-то часть. Кроме того, появятся и финансы для достойных зарплат медикам".

Это - лишь один из базовых шагов, пишет Валерий Дубиль. Ведь, кроме того, необходимо развить врачебное самоуправление, фармацевтическую отрасль и сделать так, чтобы каждый украинец смог получить в достаточном количестве медикаменты бесплатно.

"А еще - разработать ряд нормативно-правовых документов и пересмотреть законопроекты, которые годами не голосуются Верховной Радой, чтобы мы смогли их начать принимать сразу после смены власти. И еще - большое количество задач", - отмечает он.

Валерий Дубиль акцентирует, впереди - большая работа.

"Уверен, нам не только удастся разработать базовый для построения новой системы законопроект о национальной стратегии здравоохранения Украины, но и уже через несколько месяцев начать ее воплощать в жизнь", - резюмировал нардеп.

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Дата
28
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