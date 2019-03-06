Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о незаконном обогащении мэра Одессы Труханова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о незаконном обогащении городского головы Одессы Геннадия Труханова. Дело закрыли 28 февраля.

Дело закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщают Украинские новости.

Ее начали рассматривать по статье 368 от 4 декабря 2018 года. Труханова обвиняли в хищении средств во время продажи завода " Краян".

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В сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, которая ранее входила в целостного имущественного комплекса ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в свою очередь в начале 2016-го заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн. То есть стоимость при перепродаже возросла в 16 раз.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась пересчитать компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания. 1 февраля следственный судья Соломенского райсуда Киева отменил арест части средств частной компании в размере 92,34 млн грн.

6 февраля, арест средств был восстановлен по ходатайству прокуроров САП. 7 февраля вновь отменены в рамках рассмотрения жалобы адвокатов на судебное постановление от 21 декабря 2016 года. Через подозрение относительно возможной легализации средств, полученных в результате коррупционного преступления, эти средства на счета компании-продавца были заблокированы Государственной службой финансового мониторинга Украины. 13 марта суд возобновил их арест.