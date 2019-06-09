Националисты объединились для похода на выборы: первая десятка ВО "Свобода"

Партия ВО "Свобода идет на досрочные парламентские выборы вмести с "Нацкорпусом", "Правым сектором", "Государственною инициативой Яроша", "Организацией украинских националистов" и "Конгрессом украинских националистов".
Националисты заявили об объединении и обнародовали первую десятку списка ВО "Свобода" на съезде, который прошел в выставочном центре "Парковый".
Первая десятка списка ВО "Свобода":
1. Олег Тягнибок - лидер ВО "Свобода".
2. Андрей Белецкий - глава "Нацкорпусу", экс-командир полка "Азов".
3. Дмитрий Ярош - командир Украинской Добровольческой Армии, экс-глава "Правого сектора".
4. Андрей Тарасенко - глава "Правого сектора".
5. Руслан Кошулинский - заместитель председателя ВО "Свобода", экс-спикер парламента.
6. Богдан Бенюк - народный артист Украины.
7. Родион Кудряшов - начальник штаба "Нацкорпусу".
8. Александр Сыч - кандидат исторических наук.
9. Филипп Ильенко - руководитель Госкино Украины.
10. Юрий Сиротюк - директор центра "Украинские студии стратегических исследований".
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"У нас особая миссия: не опозорить славы героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте", - сказал глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после досрочных парламентских выборов и формирования коалиции.
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