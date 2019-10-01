Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста

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Несколько сотен националистов собрались под Офисом президента.

Они выступают против подписания "формулы Штайнмайера", сообщает Gazeta.ua.

В протесте участвуют Нацдружины, члены ВО "Свобода", и Нацкорпус.

Люди держат плакат "Нет капитуляции". Выкрикивают "Слава Украине! Героям слава!"

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"Я очень хорошо понимаю, что значит, когда по твоему городу ходит враг", - сказал в микрофон экс-азовец, крымчанин на позывной Борода.

"Формулы придумана с участием российских переговорщиков. Штайнмайер после поездки в Москву и неизвестно каких разговоров с Путиным начал продвигать Минские соглашения. Они были созданы в начале лета 2014 года. Соглашения писались в Минске под российскую диктовку. Они абсолютно не выгодны Украине. Вместо того, чтобы подписывать соглашения, которые хоть частично являются нужными для сохранения украинского государства, администрация Зеленского и сам Зеленский пошли тем же путем, что и прежняя власть. Договариваются по принципу наименьшего сопротивления. Просто чтобы согласиться на Минские соглашения. А формула Штайнмайера является дорожной картой для этих соглашений", - сказал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Представитель Нацкорпуса Роман Чернышев заявил, что националисты будут ежедневно приходить под Офис президента.

"К сожалению видим, что Зеленский продолжает путь Порошенко. Назначает Кучму, которому не давали мандата, делает клоунский брифинг. Не решается на капитулянтский шаг. Мы узнали об этом от российских СМИ. Они не смогли подобрать слова на брифинге. Мы не для того выходили на майдан, боролись против Порошенко и на востоке. Все хорошо отдохнули летом и можем многое сделать этой власти, которая не уважает украинцев и плюет им в душу. У Зеленского начинается веселая жизнь", - сказал он.

"Здесь все и так понимают Минск и Штанмайера, международный документ капитуляции. Мы должны понимать, что с формулой можно бороться. И формула и Минск не стоят бумаги, на которой написаны. Они подписаны не президентами, а пенсионером Кучмой и не имеют юридической силы. Но ни предыдущая власть, которой было значительно проще разрушать Украину, ни эта, которая договаривается с Россией сами по себе не сдадутся. Мы должны переходить к долгосрочным акциям протеста. Если это не понятно перейдем к неповиновению. Поэтому задача проста - вместе с ветеранскими организациями создать штаб сопротивления и каждый день бороться", - заявил руководитель Нацкорпуса Андрей Белецкий.

На митинге работает полиция диалога. Столкновения не зафиксированы.

"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.