Начислил себе премию в 1000% должностного оклада. Бывшему руководителю налоговиков объявили подозрение

Денис Гутенко руководил ДФС с июля прошлого года по февраль 2020-го. Фото: Facebook

Бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрение в превышении власти и служебных полномочий.

Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, сообщено в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом, заявили в ГБР.

В Офисе генерального прокурора сообщили: в прошлом и в этом году бывший и.о. руководителя ДФС издавал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда без согласования с Министром финансов.

За 1-й квартал 2020-го чиновник насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету нанесен ущерб в более чем 300 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

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В конце октября Кабинет министров снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий ограничивалась 10 размерами минимальной зарплаты.