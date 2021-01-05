Начинают следить за уровнем парниковых газов

Будут следить за уровнем парниковых газов. Фото: Reuters

В Украине начала действовать система мониторинга отчетности и верификации парниковых выбросов.

Это позволит обеспечить Украине торговлю квотами на них, сообщает Государственная экологическая инспекция.

"С 1 января 2021 года вступает в силу закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС. Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для ее внедрения необходимо создание порядка мониторинга за эмиссией парниковых газов и ведения отчетности", - говорится в сообщении.

Такая система позволит:

получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;

обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;

внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются.

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный пояснил, что на Госэкоинспекцию был возложен ряд обязанностей - проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга и тому подобное.

"В течение трех месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку, во время которой отслеживает достоверность информации, указанной в отчетах или планах", - пояснил Малеванный.

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