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вторник, 12 ноября 2019 15:41

Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко

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Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
Нардеп от "Европейской Солидарности" София Федына прокомментировала арест генерала-реформатора Дмитрия Марченко

Дело против генерал-реформатора Дмитрия Марченко вызывает много вопросов к следствию и решению одиозного Печерского суда.

Об этом заявила волонтер, народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федына в эфире телеканала "Прямой".

"Вообще странное дело, если разобраться, что инкриминируют генералу и тем ребятам, которых еще будут судить. Эти бронежилеты производит у нас в Украине одна единственная фирма, и их закупают не только для ВСУ. Факт в том, что там закупают и для СБУ, и для пограничников - все силовики. И ко всем остальным силовикам в отношении тех самых "броников" вопросов нет никаких. Есть только вопрос по Марченко", - отметила София Федына.

"Начинается массовая расправа и зачистка тех, кто делал реальную реформу армии. Осуществляются нападки против тех, кто действительно реформировал армию, ставил ее на ноги, по сути персонально защищал эту страну на полях боя, и теперь из них делают преступников", - отметила представительница "Европейской Солидарности".

Также София Федына прокомментировала решение Печерского суда, которым следователи ГБР получили доступ к Стратегическому плану Министерства обороны Украины. По ее мнению, это ставит под угрозу национальную безопасность Украины. Она напомнила, что директор ГБР Роман Труба не отрицает фактов утечки из его ведомства служебной информации, а действия ГБР каким-то образом постоянно анонсирует в своих каналах соратник Януковича Андрей Портнов.

"По данным, которые сейчас обнародовали и наши бойцы, и волонтеры - это гриф "особо важно". Это даже больше, чем "совершенно секретно". К этой информации имели доступ 7-8 человек в целом Генштабе МОУ. Даже заместители министра не имели доступа к этой информации. То есть сейчас эту информацию получат люди гражданские. Поскольку у нас здесь прямая связь с Портновым и ГБР, то это наталкивает на большие размышления об опасности", - отметила София Федына.

Європейська Солідарність
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Дата
12
ноября

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