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понедельник, 02 сентября 2019 12:23

Началась точка отсчета на изменения - Зеленский

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Началась точка отсчета на изменения - Зеленский
Украинцы не будут дожидаться на изменения годами, говорит президент. Фото: president.gov.ua

С сегодняшнего дня началась точка отсчета на изменения в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов в понедельник.

"Прежде всего, хочу поздравить, что мы в таком кругу собрались. Что у нас есть новая Верховная Рада, есть спикер, правительство, премьер-министр, министры. Представители правоохранительных органов здесь.

Первое. Я хочу, чтобы все поняли, что президент, новый парламент, Кабинет министров и правоохранительные органы у нас являются единомышленниками.

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Прекрасно знаем, чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов.

Но давайте честно, между нами. 28 лет она работала очень гибридно. Фактически это была система сдерживания "аппетитов и хотелок" различных политических сил. Имели не пропорциональное правительство, а банальное распределение портфелей в коалиции между партиями. Ну такие политические договорняки. Законы принимались не по принципу, что нужно нашей стране. А что от этого нам перепадет.

К чему все это привело? Реформы или проваливались, или запускались, как витрина. Громко, пафосно в Facebook. А все тихонько пускалось на тормозах. Все ветви власти были, как лебедь, рак и щука. От чего наша страна, в лучшем случае, стояла на месте.

С сегодняшнего дня все уходит в прошлое. Сейчас есть уникальный шансы провести все необходимые реформы. Я очень этого хочу.

Есть все - политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, очень настроенное работать правительство и премьер-министр.

Нету только одного. Нет времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает", - заявил глава государства.

Зеленский назвал встречу власти "точкой отсчета".

"А главное - сроки выполнения этих стратегических для страны задач. И люди, которые будут отвечать", - добавил президент.

27 августа прошло 100 дней работы президента Владимира Зеленского. Он принес присягу 20 мая.

Во втором туре 21 апреля за него проголосовали 73,22% избирателей.

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