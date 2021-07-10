Нацгвардия получила новый вертолет Airbus

Нацгвардия пополнилась еще одним вертолетом Airbus. Фото: mvs.gov.ua

Авиация Министерства внутренних дел получила вертолет Н-225 - пятый в 2021 году по контракту с Airbus Helicopters.

Его будут использовать при выполнении боевых задач подразделения Нацгвардии. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные получили новый разведывательный беспилотник

"Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современных французских воздушных судов. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом.

Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий", - сказал Аваков.

В 2021 году Министерство обороны заложило сумму в 10 млрд грн на закупку новой техники. Вероятно, до конца года Вооруженные силы будут иметь несколько единиц техники, между ними новые БТР-4, бронеавтомобили и разведывательные комплексы.