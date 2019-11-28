Нацбанк подал иск против Дубинского

Национальный банк Украины подал в суд против нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского за клевету. Нацбанк уверяет, что за целенаправленной атакой на банк через Дубинского стоит екс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

"Национальный банк требует опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети интернет в аккаунте DubinskyPro на веб-ресурса youtube.com и facebook.com. Он сообщил, что руководство Национального банка в лице Председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя Председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета", - сообщают в Нацбанке.

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В Нацбанке заявляют, что обвинения Дубинского являются "безосновательными и абсурдными", которые очерняют репутацию.

Очистка банковского рынка НБУ связывает с тем, что в 2014-2016 годах банки имели недостаточно капитала и не могли рассчитываться со своими клиентами. А вывод с рынка "Радикал Банка", которое Дубинский приводит в качестве примера "коррупции в Нацбанке" связано с нарушениями в сфере наличного обращения, которые угрожали средствам вкладчиков.

Нардеп Александр Дубинский ранее работал на телеканале "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Накануне правления Нацбанка выпустило официальное заявление, в котором сообщил о давлении со стороны Коломойского. Целью давления Нацбанк назвал срыв переговоров между Украиной и МВФ.