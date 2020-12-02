НАБУ закрыло расследование о Авакове

Аваков седьмой год возглавляет МВД. Фото: Reuters

Национальное антикоррупционное бюро закрыло расследование о лжи в декларации министра внутренних дел Арсена Авакова из-за отмены Конституционным судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Речь идет о недекларировании Аваковым в 2018-19 годах виллы в Италии приблизительной стоимостью €3 млн 300 тыс, которую министр получил через свою компанию в октябре 2017 года. Она расположена в прибрежном муниципалитете Сан Феличе-Чирчео и имеет площадь в 566 кв. м.

Также в течение 2015-18 годов Аваков задекларировал свои и жены денежные активы от $ 49 тыс. грн до 1,9 млн, но не указал доходы от процентов, которые начисляются банками.

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Также детективы нашли различия в указанных в декларации в 2017 году доходах жены министра, что по мнению НАБУ могло свидетельствовать о недостоверных данных.

Также речь идет о двух кипрских компаниях, которые исчезли из декларации за 2018-й, хотя были прекращены только в прошлом году, наличие разницы между фактическими доходами и указанными в декларации. Все это могло быть основанием для привлечения к ответственности.

В ЦПК напоминают: ряд дел о недекларировании уже закрыто Высшим антикоррупционным судом, в частности в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутатов Сергея Скуратовского и Максима Полякова, бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля и тому подобное.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. В Верховной Раде создали рабочую группу.