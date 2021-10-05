НАБУ проверяет транзакции Приватбанка, о которых говорится в Pandora Papers

Детективы проверят подозрительные транзакции Приватбанка через оффшорные компании. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проверит все финансовые транзакции Приватбанка. В частности те, которые упомянуты в Pandora Papers.

По результатам расследования примут соответствующее решение, сообщили в НАБУ, передает Укринформ.

"В рамках расследования детективы исследуют все транзакции финансового учреждения. В том числе и те, которые упомянуты в материале международного консорциума журналистов", - говорится в сообщении.

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Ряд мировых СМИ 3 октября опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известное как Pandora Papers. Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 богатейших людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. Над документами Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists. От Украины над этим проектом работало и работает "Слідство.Інфо". Показ расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95" чуть не сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он из СБУ. В фильме говорится, что президент Зеленский и ближайшее окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из Приватбанка бывшими владельцами.