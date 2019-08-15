НАБУ показало "схему поборов" Грымчака

Заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника" подозревают в вымогательстве взяток от нескольких фирм за различные "услуги".

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало две схемы в первом эпизоде, пишет "Українська правда"

Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко будто бы обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве. За это фирма должна заплатить $450 тыс, а чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерства культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.

Следствие не говорит название фирмы. Однако ранее жена Грымчака обнародовала решение суда, который разрешил обыскать жилье чиновника. В этом решении упоминается нужная для следствия информация.

Речь идет о документах по строительству кафе по адресу Набережное шоссе, 25 и о двух предприятиях: "Зелений гай" и "Катран-К".

Участок с таким адресом еще в 90-х годах Киевсовет передал в аренду "Зелений гай" на 25 лет для строительства кафе.

Кроме того, участок по этому же адресу, но другой площади в 2007 году сдали в аренду "Катран-К". Эта фирма владеет там рынком "Рибалка". В СМИ также содержатся сообщения от 2008 года о том, что вместо этого рынка планируется возводить офисно-торговые здания.

В декабре 2018 "Катран-К" подавало в Министерство культуры документы для согласования историко-градостроительного обоснования. Однако Минкульт отказал фирме.

Предприятие принадлежит 5 киевским и 2 донецким бизнесменам.

Эпизод 2. Вторая часть дела касается якобы влияния на Верховый суд. Грымчаку и его "помощнику" должны были заплатить $80 тыс, а они взамен - помочь фирме через суд взыскать долг с другого предприятия.

Следствие не говорит, о каком бизнесе идет речь. Однако в документах, опубликованных женой Грымчака, указанное юридическое бюро "ЮрЖитло" и указанные судебные дела о возврате долга, в которых участвовало это бюро.

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Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.