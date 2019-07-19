НАБУ подтвердило обыски в клубе "5 элемент"

НАБУ обыскивает спортклуб "5 елемент".

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу проводят обыски в помещениях ОАО "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", в частности, в спортивном клубе "5 элемент" в Киеве.

Правоохранители проводят расследование растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба, которые в 2015-2018-х, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонного заказа специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Предварительная квалификация - "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Расследование детективы НАБУ ведут с апреля 2018-го.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в пресс-службе Бюро.

НАБУ обшукує спортклуб Порошенка "5 Елемент" — ось як зараз виглядає ситуація ззовні pic.twitter.com/t3fxHchu0g — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 липня 2019 р.

В то же время в инвестгруппе Investment Capital Ukraine (ICU) сообщили, что в их офисе тоже проводит обыски НАБУ.

В 2007-2014-х председателем совета директоров компании ICU была Валерия Гонтарева, которая руководила Нацбанком. Сейчас под управлением группы находятся активы на сумму более $500 млн, пишет "Еспресо"

В компании заявили об "активизации политического давления на группу".

Также там сообщили о "запросах НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг".

В НАБУ отписались сообщением в Twitter.

#НАБУ та #САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули "Роттердам+", яка є предметом досудового розслідування pic.twitter.com/cw3VtaF7om — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 липня 2019 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хищения в оборонке: президент назвал еще одну схему

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям проверить бизнес экс-советника пятого президента Юрия Косюка.