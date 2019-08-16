НАБУ открыло дело против Грицака

О подозрении Грицака пока не сообщали. ФОТО: "РБК-Украина"

Национальное антикоррупционное бюро по требованию суда открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака. Производство касается возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица.

Об этом НАБУ сообщил на запрос "Украинской правды".

"8 августа на основании постановления ... Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного ... искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время осуществления расследования уголовного производства ".

О подозрении Грицаку пока не сообщали. Проводят следственные действия.

Внесение сведений в ЕРДР (открытие производства) не является свидетельством того, что Грицак или другие должностные лица виновные в упомянутых правонарушениях. НАБУ откроет производство, чтобы установить факты и собрать доказательства.

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство против председателя СБУ Василия Грицака, его заместителя и еще ряда должностных лиц. 20 мая председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении. 22 мая Владимир Зеленский назначил своего бывшего партнера по "Кварталу 95" Игоря Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Сейчас Баканов исполняет обязанности председателя СБУ.