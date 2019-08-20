НАБУ открестилось от "прослушки" у заместительницы Луценко

Национальное антикоррупционное бюро не занимается несанкционированным прослушиванием.

Так директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал найденную в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской "прослушку".

"Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием.

Все, что мы прослушиваем, делается только с санкции (разрешения - Gazeta.ua) суда", - сказал он журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

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В служебном кабинете заместительницы генпрокурора Анжелы Стрижевской нашли установленные без разрешения прослушивающие средства. Их ГПУ связывает с админпротоколом, составленным на директора НАБУ Артема Сытника.

На Сытника составили админпротокол за возможное нарушение при получении подарков, а именно отдыха на одном из охотничьих баз в Ровенской области. На заседании 20 августа должны заслушать свидетелей стороны обвинения и защиты. Директор НАБУ должен присоединиться к заседанию Сарненского суда через видеосвязь из Киева, из Соломенского райсуда.