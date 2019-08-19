У заместителя Луценко нашли "прослушку"

На найденную "прослушку" вызвали следственно-оперативную группу СБУ и зарегистрировали уголовное производство. ФОТО: Facebook-страница Ларисы Сарган

В служебном кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской нашли установлены без разрешения прослушивающие средства. Их связывают с админпротоколом, составленным на директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

На найденную "прослушку" вызвали следственно-оперативную группу СБУ и зарегистрировали уголовное производство.

"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А.Ситнику. Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя Генпрокурора, или от самого Генерального прокурора. соответственно, в данном случае должен быть разрешение от руководителя САП-заместителя Генпрокурора. Зато ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​"прослушку" не санкционировали", - написала Сарган.

На Сытника составили админпротокол за возможное нарушение при получении подарков, а именно отдыха на одном из охотничьих баз в Ровенской области. На заседании 20 августа должны заслушать свидетелей стороны обвинения и защиты. Директор НАБУ должен присоединиться к заседанию Сарненского суда через видеосвязь из Киева, Соломенского райсуда.