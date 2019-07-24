НАБУ обыскивает офис "Богдана"

НАБУ обыскивает корпорацию "Богдан", которой руководит Гладковський.

Детективы Национального антикоррупционного бюро в среду обыскивают офис корпорации "Богдан Моторс" на Рыбацком полуострове в Киеве.

"Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка", - цитирует источник "Інтерфакс-Україна"

Другой источник сообщил, что обыски проходят также и в банке.

В корпорации подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе и еще раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

В "Богдане" объяснили, что речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.

"Кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривны, отсутствия господдержки и финансирования. Это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", - сказали в компании.

АО "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

В начале июля бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в Укроборонпроме Олег Гладковський вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".

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На прошлой неделе детективы НАБУ пришли с обысками в клуб "5 элемент", принадлежащий пятому президенту Петру Порошенко. Правоохранители проводят расследование растраты государственного имущества в особо крупных размерах.