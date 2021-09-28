НАБУ обыскивает фирму, связанную со "слугой народа" - СМИ

Александр Куницкий избрался в парламент по округу в Харькове от партии "Слуга народа". Фото: Facebook

В Харькове Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обыскивают фирму, связанную с народным депутатом от "Слуга народа" Александром Куницким.

Об этом сообщил портал "Слово і діло"

Обыскивают в рамках расследования возможного получения взятки, уклонение от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконного обогащения.

Следственные действия проходят в компании "Автоентерпрайз", по сообщениям местных СМИ.

По информации источников портала в антикоррупционных органах, одним из фигурантов дела является нардеп Куницкий.

В производстве расследуют факты его вероятных связей с упомянутой фирмой.

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Программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщала, что "Автоентерпрайз" состоит из около десятка фирм, которые связаны между собой общими директорами и учредителями.

Нардеп в структуре собственности формально никогда не фигурировал, однако, как выяснили журналисты, он получал зарплату, а также финансово взаимодействовал с бизнесом как физическое лицо-предприниматель.

На сайте Верховной Рады указано, что одна из приемных Куницкого расположена в Харькове на улице Академика Павлова, 271-а. По этому адресу числится офис компании "Экомобиль" из группы "Автоентерпрайз". Также там же прописана фирма ЧП "Автоентерпрайз".

Также Куницкий зарегистрировал приемную в Харькове на улице Рудыка, 6, где расположены две компании из пула "Автоентерпрайз".

Александр Куницкий в 2019 году избирался народным депутатом по 169 округу в Харькове от "Слуга народа". Является членом фракции "СН" и партии. Работает в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности. На момент регистрации в ЦИК как кандидат имел гражданство Израиля, кроме украинского. Потом написал заявление об отказе от израильского гражданства.