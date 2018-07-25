НАБУ нашло у нардепа из БПП 50 непонятных миллионов

В 2017 году ГПУ закрыла уголовное производство о возможном уклонении Руслана Демчака от уплаты налогов. Фото: izvestia.kiev.ua

На счетах народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Руслана Демчака нашли 52,2 млн грн непонятного происхождения.

Об этом сообщают "Украинские Новости", ссылаясь на материалы Соломенского райсуда Киева.

Детективы НАБУ расследуют возможное незаконное обогащение народного депутата. По материалам дела, за 2015 года Демчак задекларировал 133 млн грн.

Вместе с женой за 2007-2013 годы получили 136,8 млн грн дохода. При этом с марта 2007 года по июль 2013-го с банковского счета Демчака в Эрдэ Банке были проведены 43 операции по снятию наличных средств на общую сумму 100,5 млн грн, а в пользу компании "Капитал Ист" проведено 15 операций на 34,6 млн грн и 15 операций по пополнению текущего счета и внесению наличных на общую сумму 4,5 млн грн. В феврале 2013 года жена Демчака уплатила налог на доходы физических лиц в размере 7,6 млн грн, а в марте 2013 года сам Демчак оплатил НДФЛ в размере 7,5 млн грн.

Таким образом, объем наличных средств, которыми мог владеть Демчак по состоянию на 31 декабря 2015 года, составляет не более 80,8 млн грн. А разница между документально подтвержденным и задекларированным в 2015 году составляет 52,2 млн грн.

Суд открыл детективам НАБУ доступ к информации о заключенных и выполненных договорах с ценными бумагами, стороной в которых выступал Демчак. Также предоставил доступ к информации о владении Демчаком значительными пакетами акций эмитентов (10% и более уставного фонда), к копиям свидетельств о регистрации выпуска ценных бумаг Эрдэ Банка и страховой компании "Добробут", владельцем которой был Демчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На нардепа из коалиции завели криминал - СМИ

Генеральный прокурор Юрий Луценко к осени может внести в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с очередных народных депутатов. Также он планирует активизировать рассмотрение представлений, которые внес ранее.