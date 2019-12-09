НАБУ нашло $300 тыс. и пистолет у жены Труханова

Труханову инкриминируют недостоверное декларирование.

На заседании Высшего антикоррупционного суда по делу мэра Одессы Геннадия Труханова показали видео, как во время обысков у его бывшей жены нашли деньги и оружие.

Об этом в понедельник сообщил Центр противодействия коррупции

"На суде по делу Труханова показали интересное видео. Прокуроры показали обыски в доме госпожи Колтуновой. Официально - это экс-супруга одесского мэра. Неофициально все указывает на то, что они развелись фиктивно, чтобы не декларировать многочисленное имущество".

На видео НАБУ видно, что в сейфе Колтуновой нашли пистолет Труханова и $300 тыс, которые якобы принадлежат матери мэра Одессы.

Труханов каже телефоном мамі (якій нібито належать 300 тисяч доларів в цьому приміщенні), що перебуває з детективами "у нас на дачі". Це може свідчити про фактичні стосунки між ним і ексдружиною Колтуновою, які він заперечує pic.twitter.com/297HvYTS3q — ЦПК (@Shabunin) December 9, 2019

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В марте Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Геннадию Труханову - декларирование недостоверной информации. Мэр Одессы якобы не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. По данным экспертиз, в декларации 2015 года незадекларированный состояние Труханова составил 33,5 млн грн, а за 2016 год – 18,7 млн.