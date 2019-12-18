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среда, 18 декабря 2019 19:13

НАБУ и САП просят ветировать закон, который касается неприкосновенности

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НАБУ и САП просят ветировать закон, который касается неприкосновенности
Считают, что закон повредит расследованием. Фото: Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят президента ветировать законопроект, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит контроль над неприкосновенностью народных депутатов.

"Отдельные приняты нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности", - сообщила в пресс-службе НАБУ.

"Согласно законопроекту №2237, генеральный прокурор станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований. Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование", - говорится в сообщении.

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В САП и НАБУ считают, что законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве.

"Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователям достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми", - заявили в НАБУ.

Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о закреплении в Основном законе права президента назначать председателей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

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