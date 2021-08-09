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понедельник, 09 августа 2021 17:40

НАБУ допросило Коломойского по делу Приватбанка

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НАБУ допросило Коломойского по делу Приватбанка
Директор НАБУ отказался сообщить, получало НАБУ запрос от США о помощи в расследовании дел против Коломойского. Фото: УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что его ведомство проводило следственные действия по олигархов Игорем Коломойским по делу Приватбанка. Такое заявление сделал на брифинге, сообщает "РБК-Украина".

Сытник отметил, что Коломйського допросили детективы.

"Я знаю точно, что проводили с ним следственные действия", - сообщил он.

Директор НАБУ отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранительных органов США о помощи в расследовании дел против Коломойского.

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23 лютого детективи НАБУ разом із САП повідомили Олександру Дубілету й іще двом колишнім високопосадовцям Приватбанку про підозру в розтраті коштів. 29 березня бюро оголосило в розшук колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн установи перед націоналізацією.

Американські правоохоронні органи підозрюють Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова в придбанні нерухомості в США за кошти, виведені з Приватбанку.

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Дата
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