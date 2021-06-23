Наблюдательный совет Нафтогаза должен прекратить внутренние распри ради успеха в борьбе против "Северного потока-2"

Президент "Грант Торнтон Украина" Александр Чалый: "Только наша командная игра сможет привести нас к положительному результату в отношении "Северного потока-2". Фото: Українська правда

Остановить строительство и ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" возможно только при условии прекращения внутренних распрей в Нафтогазе, а также консолидации командной работы.

Такое мнение в эфире онлайн-дискуссии Energy Freedom на тему: "Внутренние распри или внешняя агрессия: что больше мешает остановке проекта "Северный поток-2"?" выразил дипломат, первый заместитель министра иностранных дел Украины (1998-2001), президент "Грант Торнтон Украина" Александр Чалый.

"Только наше единство, единственная командная игра смогут привести нас к положительному результату в отношении "Северного потока-2", а также стабильной работе украинского рынка газа по европейским правилам, - сказал он. - Предыдущая команда Нафтогаза подписалась под тем, что сможет остановить "Северный поток-2". Но в конце концов их стратегия не сработала. Именно поэтому, мне кажется, правительство приняло правильное решение сменить руководство Нафтогаза. Мы входим в очень ответственное время, когда можно найти окончательное решение по "Северному потоку-2". И в это время нам нужна единая профессиональная команда, которая объединит потенциал Нафтогаза и правительства".

Чалый призвал экспертную среду обратиться к наблюдательному совету Нафтогаза, правительству, президенту, министру энергетики с просьбой: в ближайшие 2 месяца Украине нужна стратегическая пауза - без внутренних распрей, резких шагов, кадровых решений и тому подобное.

"Кроме того, мы должны обратиться к Андрею Коболеву. Андрей, вы имели возможность побороться против "Северного потока-2", но результат говорит сам за себя, вы с этим не справились. Если для вас энергетическая независимость Украины действительно не пустые слова, наберитесь гордости и смелости и не мешайте сегодня людям, которые сейчас борются против обходного морского газопровода Кремля. Это профессиональная команда, которой наша экспертная среда доверяет, - отметил специалист. - Сейчас мы имеем последнее окно возможностей: 30-60 дней. И хуже всего, что мы можем сделать, это - вести грязную подковерную борьбу. Победителей в ней не будет, проигрывает Украина, ее энергетическая независимость".

Однако, по словам Чалого, даже если "Северный поток-2" запустится, Украина может и должна сделать все, чтобы сохранить свое стратегическое транзитное значение, чтобы наша ГТС была конкурентной и востребованной.

"И здесь Юрий Витренко - один из лучших специалистов европейских правил игры на рынке газа и он может очень достойно вести переговоры не только с Россией, но и с европейскими партнерами. Здесь он имеет одну из лучших квалификаций в этой сфере", - добавил Чалый.