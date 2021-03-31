На Житомирщине напали на депутата "Слуги народа"

В Житомирской области напали на депутата "Слуги народа" Андрея Недашковского. Фото: sluga-narodu.com

На Житомирщине напали на депутата Коростенского городского совета Андрея Недашковского.

Злоумышленники ждали депутата в подъезде, они применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Депутат считает, что нападение произошло из-за его позиции по вопросу вывоза мусора.

"Я передаю привет "мусорщикам" и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится", - заявил Недашковский.

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"Мы надеемся, что следствие быстро найдет виновных. Но "Слуга народа" возьмет на усиленный контроль проблему мусора, которая стала настолько острой для жителей Коростеня. Решать вопрос методами 90-х в современной Украине недопустимо, и каждый, кто этого не понимает, обязательно будет отвечать перед законом", - заявил председатель Житомирского областного отделения партии "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

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