"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия

Все миллиардеры мира имеют оффшоры, заявил "слуга народа". Фото: sluga-narodu.com

Оффшоры являются нормальным процессом.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах в среду, комментируя расследование журналистов об оффшорах, связанных с президентом Владимиром Зеленским.

"Я еще не пересмотрел (расследование. - Gazeta.ua), но там история, которой девять лет, когда это было в бизнесе.

У меня, кстати, тоже были оффшоры. Я даже в декларации имею на жене один оффшор на Сейшелах, это нормальный процесс. Есть негативная сторона оффшоров - и есть положительная", - цитирует Арахамию "Укрінформ".

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"Если вы посмотрите топ-100 миллиардеров мира, увидите, что почти у каждого есть оффшорная компания. На которой сохраняется какое-то имущество, которое может быть защищено благодаря британскому праву, например. В этом позитив", - сказал "слуга".

Негативом Арахамия назвал потенциальные манипуляции с налогами.

"С этим надо бороться. Только "Слуга народа" за эти 30 лет приняла законопроект 1210 антиоффшорный, который заработает с 1 января.

Дело в том, что вам не нужно избавляться или скрывать. Вы официально должны показать, что у вас есть компания, и если вы не уплатили налоги в Украине, должны их оплатить. И тогда не будет негативной стороны оффшоров, а останется только положительная. В этом и заключается цивилизованный процесс работы с компаниями в таких юрисдикциях", - заявил нардеп.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников. В офисе президента заявили, что в фильме нет ни одного компромата.