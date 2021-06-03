На заседании СНБО будут говорить о санкциях против Лукашенко

Сообщили, какие темы будет рассматривать СНБО. Фото: ua.news

4 июня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Члены Совета обсудят ряд вопросов различных сфер деятельности. Об этом сообщила нардепка от "Слуги народа" Ирина Верещук.

В частности, обсудят санкции против режима Лукашенко, земельную реформу и вопрос НАТО.

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"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий", - сказала Верещук.

Нардеп выразила надежду, что СНБО поднимет тему земельного вопроса, поскольку "1 июля открывается рынок земли и нужно понимать, что происходит в этой сфере".

Верещук добавила, что также заседание, скорее всего, коснется вопросов безопасности по Крыму и Донбассу.

14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввела специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.