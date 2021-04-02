На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"

На повестке дня будут темы безопасности. Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны сегодня рассмотрит вопрос безопасности и "наведения справедливости" в стране. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Україна 24".

"Нет от нас анонсов касательно тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания.

Но могу сказать, что сегодня в повестке дня заседания СНБО, как и всех прошлых, будут темы безопасности и наведения наконец справедливости в стране", - заявил он.

Предыдущие заседания СНБО были 19 и 11 марта, на них вводились санкции.

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19 марта СНБО ввела экономические санкции в отношении Виктора Януковича. Также принял решение провести аудит всех разрешений, которые выдали на добычу недр.