На Западе обеспокоены поведением Зеленского - СМИ

На Западе беспокоятся за шаги Зеленского. Фото: Владимир Зеленский в Facebook.

У Владимира Зеленского впереди тяжелый путь.

Несмотря на поддержку, в западных партнеров и МВФ появляется обеспокоенность относительно судьбы реформ в Украине, пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер.

"Западные страны до сих пор доброжелательно относятся к Зеленскому, но это ощущение смешалось с чувством предостережения относительно того, имеет ли он политические навыки и четкое намерение стать действительно тем реформатором, в котором Украина нуждается с 1991 года", - пишет автор.

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Среди факторов, вызывающих обеспокоенность на Западе, Барбер перечисляет отставку главы НБУ Якова Смолия, уголовные дела открыты против Петра Порошенко и освобождения ряда чиновников. Среди них - експремьер-министр Алексей Гончарук, бывшие министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Их Financial Times называет "важными реформаторами".

По словам автора материала, был в действиях президента и определенный прогресс. Это, в частности, закон о рынке земли и рынок энергетических услуг. Положение Зеленского усложняет пандемия, которая негативно отразилась на экономике страны, и конфликт на Донбассе, который, несмотря на обещания, до сих пор не завершено.

По мнению обозревателя издания, решительные изменения в направлении реформ станут сигналом для партнеров Киева в США и Европе и усилят их поддержку стране в вооруженном конфликте с Россией.

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Владимир Зеленский. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%.