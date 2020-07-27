На Западе обеспокоены поведением Зеленского - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 315
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 297
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 792
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 765
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4302
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2313
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
2
12
6
4
19
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Видео
Все видео
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 297
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 747
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5319
Колонка
26 июля 2020
Просмотров: 612
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 15:02

На Западе обеспокоены поведением Зеленского - СМИ

  Комментировать
На Западе обеспокоены поведением Зеленского - СМИ
На Западе беспокоятся за шаги Зеленского. Фото: Владимир Зеленский в Facebook.

У Владимира Зеленского впереди тяжелый путь.

Несмотря на поддержку, в западных партнеров и МВФ появляется обеспокоенность относительно судьбы реформ в Украине, пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер.

"Западные страны до сих пор доброжелательно относятся к Зеленскому, но это ощущение смешалось с чувством предостережения относительно того, имеет ли он политические навыки и четкое намерение стать действительно тем реформатором, в котором Украина нуждается с 1991 года", - пишет автор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская четверка" может собраться в августе

Среди факторов, вызывающих обеспокоенность на Западе, Барбер перечисляет отставку главы НБУ Якова Смолия, уголовные дела открыты против Петра Порошенко и освобождения ряда чиновников. Среди них - експремьер-министр Алексей Гончарук, бывшие министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Их Financial Times называет "важными реформаторами".

По словам автора материала, был в действиях президента и определенный прогресс. Это, в частности, закон о рынке земли и рынок энергетических услуг. Положение Зеленского усложняет пандемия, которая негативно отразилась на экономике страны, и конфликт на Донбассе, который, несмотря на обещания, до сих пор не завершено.

По мнению обозревателя издания, решительные изменения в направлении реформ станут сигналом для партнеров Киева в США и Европе и усилят их поддержку стране в вооруженном конфликте с Россией.

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Владимир Зеленский. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Западе обеспокоены поведением Зеленского - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Самолет упал на людей

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Художник выстрелил себе в грудь

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 38630
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 18909
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 7785
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 6219
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 5940
Политика
Кому из политиков украинцы доверяют больше всего
Кому из политиков украинцы доверяют больше всего Просмотров: 504
Уволен с ГБР Корецкий рассказал, как его заставляли "догонять Порошенко"
Уволен с ГБР Корецкий рассказал, как его заставляли "догонять Порошенко" Просмотров: 279
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
2
 Просмотров: 396
Рейтинг Зеленского падает из-за некомпетентности власти - политический эксперт
Рейтинг Зеленского падает из-за некомпетентности власти - политический эксперт Просмотров: 243
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
2
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
2
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
Голосов: 17277
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua