На закупку вакцины от коронавируса заложили 3 млрд грн

Власть активно работает над тем, чтобы приобрести большее количество вакцин от коронавируса. Фото: Reuters

На приобретение вакцины в Госбюджет-2021 заложили почти три миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", - отметил он.

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Правительство уже в этом году выделил 1,3 млрд грн для Министерства здравоохранения на вакцины. Данное решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

Шмыгаль рассказал, что с послами G7 и Евросоюза провели разговор на тему закупки вакцин от коронавируса. Продолжаются также консультации со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком.

"Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - добавил премьер-министр.

6113 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.