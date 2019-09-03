"На выборах такого не обещал" - Зеленского упрекнули в перетягивании полномочий

Президент начал действовать дерзко, говорят в сессионном зале.

Президент Владимир Зеленский фактически перетягивает на себя полномочия.

Об этом на заседании парламента во вторник сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Возможно я не внимательно читал предвыборную программу кандидата Зеленского, но я не помню, чтобы он обещал увеличивать свои полномочия.

Если посмотреть на некоторые изменения, конституционные и законодательные, то он собирается себе подчинять практически все силовые структуры. Начиная от Национальной гвардии, заканчивая возможностью создавать в неограниченном количестве регуляторные органы. Мне кажется, что какую-то серию "Слуги народа" я пропустил", - заявил нардеп.

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"На самом деле впечатления (от рассмотрения законопроектов. - Gazeta.ua) очень печальное. Во-первых, не соблюдены процедуры. Не подали альтернативные законопроекты. Нету выводов главных комитетов во-вторых. Выводов научно экспертного управления - в-третьих. Особенно, когда речь идет о таких чувствительных вещах, как конституционные законопроекты.

Не помню ни одного субъекта законодательной инициативы, который бы делал попытки изменить Конституцию в такой несколько дерзкий способ.

Огромное количество законопроектов, не связанны между собой. Бессистемные, отчасти бессмысленные.

Задайте себе вопрос: стоит ли делать из Библии комикс? Это немного другой жанр.

Есть изменение, о котором говорили не меньше, чем об отмене депутатской неприкосновенности. Это об изменении процедуры импичмента. И когда вместо этого нам пытаются предложить законопроект об импичменте, то, извините, этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жвачка "Орбит" к борьбе с кариесом.

Если президент не боится демократических процедур, пусть как субъект законодательной инициативы вносит изменения в 111 статью Конституции. Пусть процедура импичмента будет прозрачной. Если депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент соответственно не должен бояться демократической системы противовесов", - сказал Рахманин.

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание второй сессии Верховной Рады. Также в сессионный зал пришли члены правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.