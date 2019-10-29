"На все условия Кремля в турборежиме" – политики возмущены отводом армии в Золотом

26 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина начала отводить свои войска от Золотого-4. В штабе ООС это сначала опровергли. Через несколько часов подтвердили - таки отводят. Несмотря на то, что накануне боевики обстреливали позиции украинской армии на этом участке.

Это вызвало волну критики среди украинских политиков и экспертов. Главной причиной таких действий власти видят желание Владимира Зеленского как можно скорее встретиться с Путиным.

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На линии фронта на Донбассе разводят силы. Представители ОБСЕ подтвердили, что разведение началось в 12:00 в районе населенного пункта Золотое-4. Президент Владимир Зеленский уже приветствовал начало этого процесса. Одно из обязательных условий для разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней. Согласно Минским договоренностям, это должна подтвердить миссия ОБСЕ. Накануне штаб ООС сообщил, что боевики обстреливали окраины Золотого. Теперь говорят, что обстрелы были не в зоне разведения.