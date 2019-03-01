На телеканале Коломойского потролили Порошенко и кума Путина

Председателя фракции "Блок Петра Порошенка" Артура Герасимова не пустили на вечерний эфир программы "Право на власть" телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.
"Была попытка прорыва к нашей телестудии. Сюда хотел зайти Артур Герасимов, как представитель кандидата в президенты Украины Петра Алексеевича Порошенко", - сказала телеведущая Наталья Мосейчук.
В это время в ток-шоу принимали участие другие кандидаты - Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Владимир Зеленский, Андрей Садовый, Валентин Наливайченко, Александр Шевченко.
"Петр Порошенко, как кандидат, является приглашенным. И не раз", - добавил другой телеведущий Сергей Иванов.
"Если Артур Герасимов будет кандидатом в президенты, пожалуйста, эфир его, имеет право на слово. Мы хотим видеть здесь кандидата в президенты.
И еще - если в этой стране один телеканал не принадлежит Медведчуку, то это не значит, что свободы слова в этой стране нет. Она здесь есть. И на эту свободу слова сейчас очень коварно посягают. Поэтому просим не повторять ошибок "попередников", - заявила Мосейчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поймали на сотрудничестве с кумом Путина
Ранее Игорь Коломойский заявлял, что Петр Порошенко проиграет выборы президента.
Комментарии