На телеканале Коломойского потролили Порошенко и кума Путина

Телеведущая Наталья Мосейчук потролила Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

Председателя фракции "Блок Петра Порошенка" Артура Герасимова не пустили на вечерний эфир программы "Право на власть" телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

"Была попытка прорыва к нашей телестудии. Сюда хотел зайти Артур Герасимов, как представитель кандидата в президенты Украины Петра Алексеевича Порошенко", - сказала телеведущая Наталья Мосейчук.

В это время в ток-шоу принимали участие другие кандидаты - Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Владимир Зеленский, Андрей Садовый, Валентин Наливайченко, Александр Шевченко.

"Петр Порошенко, как кандидат, является приглашенным. И не раз", - добавил другой телеведущий Сергей Иванов.

"Если Артур Герасимов будет кандидатом в президенты, пожалуйста, эфир его, имеет право на слово. Мы хотим видеть здесь кандидата в президенты.

И еще - если в этой стране один телеканал не принадлежит Медведчуку, то это не значит, что свободы слова в этой стране нет. Она здесь есть. И на эту свободу слова сейчас очень коварно посягают. Поэтому просим не повторять ошибок "попередников", - заявила Мосейчук.

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Ранее Игорь Коломойский заявлял, что Петр Порошенко проиграет выборы президента.