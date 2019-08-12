На следующем допросе Порошенко могут использовать полиграф

"К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - директор ГБР. ФОТО: Facebook Петр Порошенко

На следующем допросе пятого президента Петра Порошенко следователи Государственного бюро расследований могут использовать полиграф. Этот допрос станет для Порошенко третьим.

Об этом после сегодняшнего допроса в своем Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Не исключаем, что следующий допрос проведут с полиграфом. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год ", - написал Труба.

Он отметил, что второй допрос длился два часа.

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Утром 12 августа пятый президент Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в Государственный бюро расследований. У здания ГБР его ждали 2 митинга: один с участием сторонников политика, в частности его детей; другой - с требованием осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине. Позже стало известно, что допрос длился 2 часа. Впервые Порошенко пришел на допрос в ГБР 25 июля. Перед визитом Порошенко председатель ГБР Роман Труба сообщил, что бюро получило заявление от его адвоката. В заявлении сообщили, что пятый президент не сможет прийти на допрос и попросили его перенести.

24 июля Порошенко сам пришел к ГБР с просьбой провести допрос. Ему отказали. 17 июля Порошенко не явился на допрос. По данным председателя ГБР Романа Трубы, обнародованным в его Telegram-канале, бюро имеет 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. В партии Порошенко "Европейская солидарность" отрицают наличие производств.