На сколько выросла средняя зарплата в Украине

Самую высокую зарплату получают в Киеве. Фото: glavcom.ua

В Украине средняя зарплата в декабря 2020 года составила 14 179 грн.

Так, по сравнению с декабрем 2019 года, размер зарплаты увеличился на 15,6%. Об этом сообщает Госстат.

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Самая высокая начисленная зарплата была в Киеве - 21812 грн, самая низкая - в Черниговской области - 10 921 грн.

Отмечается, что наибольшую зарплату получают в сфере финансовой и страховой деятельности - 22 843 грн, самая низкая - в сфере временного размещения и организации питания - 6 838 грн.

В течение 2020 году мировой экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.