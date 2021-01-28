На сколько выросла средняя зарплата в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 4194
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 225
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 90
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 2493
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 594
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 720
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 243
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2322
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
3
8
10
4
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Видео
Все видео
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятий
Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятий
ОП опубликовал ролик, где Зеленского поздравляют с днем рождения
ОП опубликовал ролик, где Зеленского поздравляют с днем рождения
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1215
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 225
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1035
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 378
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 198
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 225
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
четверг, 28 января 2021 21:43

На сколько выросла средняя зарплата в Украине

  Комментировать
На сколько выросла средняя зарплата в Украине
Самую высокую зарплату получают в Киеве. Фото: glavcom.ua

В Украине средняя зарплата в декабря 2020 года составила 14 179 грн.

Так, по сравнению с декабрем 2019 года, размер зарплаты увеличился на 15,6%. Об этом сообщает Госстат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому за работу готовы платить более €1 тыс.

Самая высокая начисленная зарплата была в Киеве - 21812 грн, самая низкая - в Черниговской области - 10 921 грн.

Отмечается, что наибольшую зарплату получают в сфере финансовой и страховой деятельности - 22 843 грн, самая низкая - в сфере временного размещения и организации питания - 6 838 грн.

В течение 2020 году мировой экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На сколько выросла средняя зарплата в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Верховная Рада установила символ независимого государства

Спецслужбы взялись за ликвидацию церкви

Железной дорогой соединили берега 2 океанов

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался "Челленджер"

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 23923
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 20853
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 12555
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 10377
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме Просмотров: 9567
Политика
Зеленский утвердил новые санкции против России
Зеленский утвердил новые санкции против России Просмотров: 27
МВФ продолжил работу миссии в Украине
МВФ продолжил работу миссии в Украине Просмотров: 45
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия 2 Просмотров: 522
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 4194
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
ОАСК отменил новое украинское правописание
Голосов: 18955
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть