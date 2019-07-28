На шести участках пересчитают голоса

Еще не все участки на выборах посчитаны. Фото: Корреспондент

Судьи Львовского окружного суда приняли решение по административному иску кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Раду по 119 округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого, в частности, суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119 округа.

По решению суда, ОИК должна осуществить пересчет голосов на шести участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 округа 119, о чем составить соответствующие протоколы, сообщает местное издание "Бужский медиа портал".

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Предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.