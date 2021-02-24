На сессии Харьковского горсовета произошла еще одна драка

 
Ексклюзивы
1/5
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 1602
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 414
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1413
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3645
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 891
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2322
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 540
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 828
Фото
Все фото
32
3
3
3
8
&quot;Происходит немыслимое для страны двух Майданов&quot;: как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн
Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Украинского вице-премьера заметили на фотографиях с Кадыровым
Украинского вице-премьера заметили на фотографиях с Кадыровым
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
Видео
Все видео
Яхта Медведчука за $200 млн не попала под санкции - Бигус
Яхта Медведчука за $200 млн не попала под санкции - Бигус
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Интервью
1/5
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 189
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 450
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 720
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 522
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 657
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 19:28

На сессии Харьковского горсовета произошла еще одна драка

  Комментировать
На сессии Харьковского горсовета произошла еще одна драка
Возле трибуны горсовета заметили лидера харьковского Нацкорпуса. Фото: Скриншот

В Харькове на сессии горсовета произошла вторая драка.

Об этом сообщает издание Status Quo.

Под конец сессии секретарь горсовета Игорь Терехов предоставил слово представителям Партии Шария.

Члены фракции начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью "Нет политическим репрессиям". К ним подбежали около 10 человек и начали оттеснять их, завязалась драка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+

Среди лиц, принявших участие в драке, были не только депутаты горсовета. Возле трибуны заметили лидера харьковского Нацкорпуса Константина Немичева.

Терехов призвал вмешаться полицию. Он попросил депутатов не выносить в зал политические вопросы, а сосредоточиться на развитии города.

В начале сессии в зале также произошла драка - во время выступления депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика, который назвал событий евромайдан "вооруженным госпереворота".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На сессии Харьковского горсовета произошла еще одна драка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 19476
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 9504
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 9414
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 7839
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 6768
Политика
На связанный с Медведчуком нефтепровод наложили арест
На связанный с Медведчуком нефтепровод наложили арест Просмотров: 288
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП 1 Просмотров: 1053
Кернес официально перестал быть мэром Харькова
Кернес официально перестал быть мэром Харькова Просмотров: 135
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25% Просмотров: 1134
Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука - опрос
Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука - опрос Просмотров: 666
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
7
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
3
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 5791
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть