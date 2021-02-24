На сессии Харьковского горсовета произошла еще одна драка

Возле трибуны горсовета заметили лидера харьковского Нацкорпуса. Фото: Скриншот

В Харькове на сессии горсовета произошла вторая драка.

Об этом сообщает издание Status Quo.

Под конец сессии секретарь горсовета Игорь Терехов предоставил слово представителям Партии Шария.

Члены фракции начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью "Нет политическим репрессиям". К ним подбежали около 10 человек и начали оттеснять их, завязалась драка.

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Среди лиц, принявших участие в драке, были не только депутаты горсовета. Возле трибуны заметили лидера харьковского Нацкорпуса Константина Немичева.

Терехов призвал вмешаться полицию. Он попросил депутатов не выносить в зал политические вопросы, а сосредоточиться на развитии города.

В начале сессии в зале также произошла драка - во время выступления депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика, который назвал событий евромайдан "вооруженным госпереворота".