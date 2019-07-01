На саммите ЕС не смогли избрать нового председателя Еврокомиссии

Евросоюз не смог договориться о своем новом руководителе. Фото: Радио Свобода

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

"Европейский совет приостановлено его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", - сообщил официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн в Twitter.

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Сейчас должность главы Еврокомиссии занимает Жан-Клод Юнкер, однако он не выдвигал свою кандидатуру. Накануне издание Reuters сообщило, что нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс вероятно станет следующим главой Еврокомиссии.