На Рябошапку завели дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.
"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)", - сообщили в САП агентству "Інтерфакс-Україна".
В прокуратуре уточнили: дело открыто на основании решения суда и о подозрении пока речь не идет.
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5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Новым генпрокурором 17 марта назначила Ирину Венедиктову.
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