На Рябошапку завели дело

Дело открыли по двум статьям. Фото: Reuters

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)", - сообщили в САП агентству "Інтерфакс-Україна".

В прокуратуре уточнили: дело открыто на основании решения суда и о подозрении пока речь не идет.

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5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Новым генпрокурором 17 марта назначила Ирину Венедиктову.