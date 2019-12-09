На руководителя ОП Богдана завели уголовное дело

Богдану инкриминируют "самоуправство".

Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении председателя Офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

"27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - Gazeta.ua)", - цитирует "Радіо Свобода"

Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом о его увольнении - поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностных обязанностей, как главы ОП.

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Кабинет министров 4 сентября согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Постановление Кабмина еще предстоит согласовать президент Владимир Зеленский. До сих пор президент не подписал распоряжение об увольнении.