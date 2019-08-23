На Ровенщине чиновник собирается в декрет

В Администрации пока думают, подписывать ли заявление на отпуск. ФОТО: Facebook-страница Виталия Ундира

Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Виталий Ундир написал заявление с просьбой предоставить ему отпуск по уходу за ребенком. В администрации пока думают.

Об этом сообщило острожское медиа "Район. Острог".

Отпуск рассчитан до мая 2020 года, то есть 3-летнего возраста ребенка.

Исполняющий обязанности председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко отметил, что заявление уже рассматривают.

"Такое заявление есть. Ее обрабатывают. Решение по нему пока не принято, ведь следует учесть все юридические моменты, поскольку это должность не обычного рядового работника, а первого заместителя главы администрации ", - указал он.

На стенке в Facebook Ундир распространил пост о спикере парламента в Новой Зеландии, Треворе Малларде, который помог своему коллеге депутату Тамати Коффи покормить ребенка. Сам Коффи только вернулся из декретного отпуска. Под постом у работника ровенской ОГА спросили, отпустили ли его в декрет.

"Не знаю, думают", - ответил Ундир.

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Декретный отпуск состоит из двух этапов. Первый - отпуск в связи с беременностью и родами. Он начинается за 70 дней до родов и продолжается 56 календарных дней или 70 дней - в случае осложненных родов, рождения двойни или тройни. Второй - по уходу за ребенком до трех лет. Отпуск по беременности и родам дается исключительно роженице. В отпуск до трех лет может пойти любой член семьи. Также его можно разделить. Например, первые полтора года с ребенком сидит мать, последующие - отец.